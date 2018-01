Primeira semana do ano tem até tornado no Paraná

O ano de 2018 começou agitado para a Defesa Civil do Paraná. Em sete dias, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) já registrou pelo menos 16 ocorrências em todo o estado, inclusive com relatos de uma espécie de tornado no oeste paranaense. Ao todo, mais de 1,7 mil pessoas foram afetadas.

Em Toledo, no oeste do Paraná, a forte chuva veio acompanhada de vento forte que atingiu o município durante o final de semana deixou um rastro de destruição. Os estragos atingiram principalmente a região de Linha Flórida, onde se formou uma espécie de tornado e danificou o barracão e o chiqueiro de uma fazenda da localidade.

Já em Curitiba, a chuva e o vento que atingiram alguns bairros no sábado derrubaram uma árvore sobre a fiação elétrica e três carros no cruzamento das avenidas Kennedy com Floriano Peixoto, no bairro Rebouças. O trânsito ficou interditado para a retirada das árvores até a meia-noite de sábado, mas apesar do susto não houve feridos, apenas danos materiais. O trânsito precisou ser desviado pela Rua Chile.

A ocorrência mais grave nesta primeira semana de 2018, contudo, foi registrada em Sarandi, no norte paranaense, onde enxurradas afetaram aproximadamente 1.000 pessoas. De tão forte que foram as enxurradas, até mesmo o asfalto de ruas da cidade acabou destruído.

Para essa semana, a previsão do Intituto do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) para a Capital é de dias nublados e com chuviscos ocasionais até quinta-feira, com a temperatura variando entre 14 e 28ºC.

Já nos municípios mais próximos dos estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, a tendência é de tempo abafado. A massa de ar que atua sobre o Paraná tem características de ser quente e úmido. Com isso, as taxas de instabilidade voltam a ficar mais elevadas.