Cai a oferta de bolsas de estudo em Curitiba

Instituições do interior do Paraná ofertaram 178 mil bolsas de estudo (foto: Franklin de Freitas)

O número de bolsas de estudo disponibilizados por instituições de ensino superior da Grande Curitiba terão uma queda de 53% neste ano em comparação com o ano passado. Foram ofertadas 90 mil bolsas, parciais ou integrais, em 2017, enquanto neste ano serão 43 mil. O levantamento é do Quero Bolsa, site que ajuda estudantes a escolher e ingressar no Ensino Superior com bolsas de estudos.

Mas, ao mesmo tempo que a quantidade de bolsas caiu na Região Metropolitana, no interior o benefício subiu e acabou compensando os números da Capital. Neste ano, as instituições com unidades no interior do Paraná ofertam 178 mil bolsas. em 2017 foram 121 mil. A alta foi de 47%.

De acordo com Pedro Balerine, diretor de inteligência do Quero Bolsa, o movimento é explicado pelo fato dos grandes grupos educacionais encontrarem na Educação à Distância (EaD) uma maneira de alcançar estudantes que estavam fora do seu alcance.

“Ao realizar a abertura de polos em municípios menores, as instituições atendem a demanda de alunos localizados em cidades que não comportariam a abertura de uma unidade, mantendo o custo operacional baixo, além de permitir a cobrança de mensalidades menores em relação aos cursos presenciais”, afirma.

Outro fator importante que indica o deslocamento das ofertas de bolsas da Grande Curitiba para o interior é a busca das instituições de ensino pela redução da ociosidade nos cursos presenciais. De acordo com os dados mais recentes 52,9% das vagas oferecidas não foram preenchidas.