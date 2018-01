Atlético-MG se classifica com vitória e Cruzeiro perde em 2ª rodada da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Rio Branco-ES por 2 a 0 na noite deste domingo (7) e está classificado para o mata-mata da Copa São Paulo. O Cruzeiro perdeu para o Nova Iguaçu por 1 a 0 e decide o acesso ao estágio seguinte na última rodada da fase de grupos. Com o resultado, construído nos minutos finais do confronto, o Galo chega a seis pontos e segue como líder do Grupo 23, ao lado do Audax-SP, que venceu o União Barbarense. Alerrandro e Welinton garantiram o triunfo para os mineiros. O Nova Iguaçu assegurou o placar contra o Cruzeiro ainda no primeiro tempo. Vitor Félix marcou o único gol do confronto. A equipe carioca é líder do Grupo 12, com quatro pontos. Os mineiros estão na segunda posição, com três. O Inter de Bebedouro tem dois e o Batatais contabiliza um. O Atlético volta a campo na quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Audax-SP. O jogo ocorre em Osasco, casa do rival. O Cruzeiro entra em campo nesta terça-feira (9), diante do Inter de Bebedouro. O jogo ocorre na casa do rival às 16h (de Brasília).