Homem morre após explosão de granada de mão em Estocolmo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu após pegar uma granada de mão do chão e esta explodir em sua mão do lado de fora de uma estação de metrô de Estocolmo, capital da Suécia, na manhã deste domingo (7). A explosão ocorreu às 11h locais (8h em Brasília) perto da estação Varby Gard em Huddinge, bairro residencial na região metropolitana da cidade. O homem, de cerca de 60 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A pessoa que o acompanhava, uma mulher de cerca de 40 anos, sofreu ferimentos leves no rosto e nas pernas. Os dois se aproximaram do artefato enquanto pedalavam nas ruas próximas. Para a polícia, os fragmentos da peça e o dano provocado pelo explosivo às vítimas evidenciam se tratar de uma granada, mais provavelmente antiga. Os agentes fizeram revistas em outros pontos próximos, mas não encontraram nenhuma outra bomba. As autoridades descartaram ser uma ação terrorista. O chefe da polícia de Estocolmo, Lars Alvarsjo, disse que, nos últimos anos, houve um aumento no uso de granadas de mão por grupos criminosos no país nórdico. As três maiores cidades do país -a capital, Gotemburgo e Malmo- têm sido alvo de crimes cometidos por gangues nos últimos anos. A maior parte dos artefatos que chegam à Suécia foi importada de países que formavam a antiga Iugoslávia.