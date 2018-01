Apostador do norte dos EUA ganha US$ 570 milhões na loto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um único bilhete comprado em Merrimack, cidade no Estado de New Hampshire (norte dos EUA) acertou os seis números da loteria Powerball. O dono da aposta ganhará um prêmio de US$ 570 milhões, ou cerca de R$ 1,8 bilhão no câmbio atual. Este é o quinto maior prêmio nos 15 anos de existência do jogo, afirmaram os representantes da loteria americana. A identidade do vencedor -ou vencedores, pois não se sabia se o jogo era de bolão- não havia sido divulgada até a conclusão desta edição. Há duas formas de retirar o prêmio da Powerball: o vencedor pode optar por recebê-lo em parcelas anuais ao longo de 29 anos, corrigidos por 5% ao ano, ou à vista. Caso opte pela opção de receber o dinheiro à vista, antes de impostos, o montante será reduzido para US$ 358 milhões, ou R$ 1,1 bilhão. Acertar a Powerball, principal loteria nos EUA, é mais difícil que ganhar a Mega Sena. No jogo brasileiro, escolhem-se 6 de 60 números. A chance de acertar todos, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, é de uma em 50 milhões. Já na Powerball, o apostador primeiro escolhe 5 entre 69 números. Em seguida, marca mais um, a "powerball" que nomeia a aposta, de 1 a 26. As chances de acertar a combinação, segundo associação de loterias dos EUA, é de 1 em 292 milhões. A dificuldade não impediu que o país fosse tomado por uma "febre lotérica" com apostadores em busca do maior prêmio da história. Filas se formaram em lojas de conveniência, afirmou Jeff Lenard, porta-voz da Associação Nacional de Lojas de Conveniência, cujos membros venderam cerca de 60% dos tíquetes, cada um a US$ 2 -a loja que vende o bilhete premiado recebe US$ 75 mil. Além do grande vencedor, 4 milhões de pessoas repartiram prêmios menores.