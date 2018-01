Barco que ia para a Ilha do Mel sofre pane e causa susto

Uma embarcação que seguia de Pontal do Paraná rumo à Ilha do Mel acabou sofrendo uma pane na tarde deste domingo (7), assustando passageiros e tripulantes. Alguns barcos que estavam por perto ajudaram no desembarque das pessoas e rebocaram o barco avariado – de nome Chalana – para um local seguro.

Segundo disse a Associação de Barqueiros do litoral norte do Paraná (Abaline) em uma nota, a embarcação avariada não pertencia à associação. A Abaline afirmou que o problema que afetou a Chalana teria origem mecânica ou de casco, mas que o naufrágio foi evitado.

Confira a nota oficial da Abaline:

“A associação da Abaline, através do Felipe Chemure Neto, tendo barcos na Abaline, informa que a embarcação que foi à pique em frente à Techint não pertence à associação.

Essa embarcação, de nome Chalana, veio com um grupo de Paranaguá para passar o dia na Ilha do Mel. Ao retornar no fim de tarde, possivelmente apresentou problemas mecânico ou de casco onde acabou vindo a pique.

Nossos barcos da Abaline prestaram socorro com apoio de outras lanchas que auxiliaram no resgate dos passageiros. Por fim 2 barcos da Abaline ficaram a contrabordo da embarcação Chalana, evitando seu naufrágio na sequência rebocando para dentro do rio de Pontal do Sul.

Deixamos claro que não foi nenhuma embarcação da Abaline que faz o transporte de Pontal à Ilha do Mel que sofreu esse acidente”.