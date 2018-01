Estrelas vestem preto no Globo de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada das principais premiações de Hollywood começa neste domingo (7) com o protesto das estrelas no tapete vermelho do Globo de Ouro 2018. Pelas redes sociais, nomes como Reese Whiterspoon e Kerry Washington encorajaram as colegas a usar preto para lembrar o escândalo envolvendo o produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio sexual por dezenas de atrizes. Os pedidos foram atendidos e desde os primeiros minutos da transmissão era possível ver vestido longos e smokings totalmente pretos na passarela. Allison Williams, uma das primeiras a chegar, usou um longo tomara-que-caia Armani Privé com detalhes coral no busto. A atriz Laura Marano, por sua vez, foi com um vestido do tipo princesa com detalhes em renda. Alguns dos vestidos mais aguardados foram os das atrizes Angelina Jolie e Nicole Kidman. Meryl Streep já chegou no tapete vermelho acompanhada de Ai-jen Poo, uma ativista que fundou a Domestic Workers United, fundação que defende os direitos de babás, empregadas domésticas, entre outras profissionais, com atenção especial a trabalhadoras latinas e asiáticas.