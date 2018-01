Atlético-MG confirma chegada de ex-zagueiro do Paraná Clube

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou, no início da noite deste domingo (7), a contratação de Iago Maidana por empréstimo até o fim de 2018. O atleta renova com o São Paulo até dezembro e é repassado ao clube mineiro. A diretoria não confirma, mas o UOL Esporte apurou que já há um acordo entre as partes para que o jovem de 22 anos assine um novo vínculo com duração de quatro anos na Cidade do Galo. O compromisso será firmado em janeiro de 2019. No novo acordo, os mineiros terão 50% dos direitos de Iago Maidana. A outra metade pertencerá ao São Paulo, atual detentor do jogador. A conversa foi alinhavada entre Alexandre Gallo, diretor de futebol do Galo, e o Marcelo Robalinho, empresário do defensor. O zagueiro estava prestes a assinar um contrato de empréstimo com o clube de Curitiba até setembro, quando se encerraria seu vínculo com o São Paulo, e acertando por mais três anos em definitivo. Mas uma oferta do Galo mudou o panorama do negócio. Em uma negociação alinhavada entre o diretor de futebol Alexandre Gallo e o empresário Marcelo Robalinho, os mineiros acertaram a sua contratação. Iago Maidana foi uma sugestão de Alexandre Gallo ao técnico Oswaldo de Oliveira. O cartola chegou a convocá-lo durante a passagem pela seleção brasileira de base.