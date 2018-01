Zé Roberto promete conversa com Palmeiras após convite para jogar na Lusa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-campeão da Copa Rubro-Verde, Zé Roberto foi a grande atração da Portuguesa no torneio, vencido pela Portuguesa-RJ neste domingo (7). Convidado pelo presidente do clube paulista Alexandre Barros a atuar também na Série A2 do Paulistão pela equipe que o revelou como jogador, o ex-meia afirmou que irá conversar com o Palmeiras, onde atualmente exerce o cargo de assessor técnico, para ver as chances da possibilidade acontecer. "Não cabe a mim decidir nada. Eu não tenho esse poder. Eu tenho um contrato com o Palmeiras, dei a minha palavra após o término da minha carreira, e já comecei a exercer a função que me foi passada. Depende daquilo que o Palmeiras falar. Vou conversar com o presidente, com a direção para saber se há alguma possibilidade", afirmou em entrevista coletiva. Aos 43 anos, o ex-meia, que se aposentou na última temporada pela equipe alviverde, afirmou que sua ligação com a Portuguesa, clube onde foi formado, dificilmente será usada como argumento. "Eu acho que isso não entra muito em pauta de saber se eu vou conseguir seguir jogando, até porque o carinho dos torcedores eu sempre tive. Claro, percebi que muitos não vinham mais ao estádio, e a gente sentir esse carinho é um motivo de muita alegria, mas acho que não tenha a ver com decisão", disse. A ideia do presidente é que Zé Roberto só jogue as partidas que a Lusa fará no Canindé, para que Zé Roberto consiga conciliar as partidas da Série A2 com sua função no Palmeiras. Mesmo manifestando o desejo de seguir jogando pela equipe do Canindé, Zé deixou a decisão nas mãos do clube alviverde. "Vamos estar conversando com o clube para ver as decisões ou não. O poder não cabe a mim porque sou funcionário do Palmeiras. Não sigo como atleta, mas já estou exercendo a função de consultor. Só vim pelo pedido do presidente, pelo carinho com a Portuguesa e porque o Palmeiras me liberou", finalizou. Procurado pela reportagem do UOL Esporte após as declarações de Zé Roberto, o Palmeiras ainda não se manifestou sobre o futuro de Zé Roberto.