Empresa chinesa anuncia carro elétrico com painel inteligente de vidro

NATÁLIA PORTINARI, ENVIADA ESPECIAL* LAS VEGAS, EUA (FOLHAPRESS) - A empresa chinesa Byton anunciou na feira de eletrônicos CES, em Las Vegas, seu primeiro carro, um utilitário esportivo (SUV) elétrico, com um painel completamente digital. A Byton é uma marca da start-up chinesa Future Mobility, fundada por ex-executivos da BMW e Nissan. Segundo anúncio feito neste domingo (7), a produção dos carros deve começar em 2019, e uma versão completamente autônoma do carro será desenvolvida até 2020. De acordo com a empresa, a versão com dois motores do carro conseguirá rodar 520 km com apenas uma carga de energia, 20 km a mais que a capacidade do Tesla Model 3, da empresa de Elon Musk. A versão com apenas um motor chega a 400 km. O painel terá funções inteligentes como monitorar a saúde do motorista, além de responder a comandos de voz e gestos. A unidade exibida na CES é um "conceito" (ou seja, o da linha de produção será diferente), com preço sugerido de US$ 45 mil (R$ 145 mil). Em janeiro do ano passado, a companhia anunciou um investimento de US$ 1,7 bilhão (R$ 5,5 bilhões) em uma fábrica automotiva na China. (*) A jornalista viaja a convite da Qualcomm