Rueda viaja para rescindir contrato com o Flamengo, afirma rádio colombiana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reinaldo Rueda embarcou neste domingo (7) no aeroporto de Cali, na Colômbia, rumo ao Rio de Janeiro. De acordo com a rádio colombiana "Caracol", o treinador tratará de sua rescisão contratual com o Flamengo para assinar com a seleção do Chile. O perfil da rádio no Twitter publicou um vídeo de Rueda passando pela área de embarque, mas sem conversar com os jornalistas (https://twitter.com/CaracolDeportes/status/950120838862434309). O auxiliar técnico de Rueda e do Flamengo, Bernardo Redín, desembarcou no Rio na manhã deste domingo. Ele evitou falar com a imprensa sobre o suposto acordo do treinador com o Chile. Rueda conversou com os dirigentes rubro-negros durante o fim de semana, mas não comunicou saída. Para trocar o Flamengo pela seleção chilena, a federação de futebol do país arcará com a multa rescisória, de US$ 350 mil (R$ 1,1 milhão). O Chile não se classificou à Copa da Rússia deste ano, mas tem projeto ambicioso visando o Mundial de 2022, no Catar.