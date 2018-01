Sem contrato, Júlio César descarta aposentadoria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um mês após rescindir contrato com o Benfica, Júlio César já tomou uma decisão: não irá se aposentar. Em entrevista ao canal do Youtube "Pilhado", o goleiro de 38 anos disse que ainda deve seguir jogando neste ano. "A carreira eu não encerrei. Até para deixar claro, eu me despedi do Benfica, essa grande instituição, mas não deixei o futebol", disse o goleiro, em entrevista ao repórter Thiago Asmar. Revelado pelo Flamengo, Júlio César recebe muitos comentários em suas redes sociais de rubro-negros para voltar ao clube carioca. No entanto, o próprio goleiro fez questão de esclarecer que não há negociações. "O Flamengo está bem servido de goleiro. É claro que seria uma experiência bacana voltar a casa onde eu joguei, mas não tem nada." Além de Júlio César, outro ex-flamenguista que também é o sonho da torcida é Adriano, que já afirmou que gostaria de voltar a jogar no Flamengo. O ex-camisa 1 da seleção brasileira torce pela volta do Imperador. "Quero, claro que eu quero. É um amigo que tem todas as condições de voltar. É só ele querer, é um fenômeno. Tem um carisma muito grande, todo mundo gosta dele."