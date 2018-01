Programação especial com oficinas de verão são ofertadas pela Caixa Cultural Curitiba, entre os dias 17 de janeiro e quatro de fevereiro. Há atividades para todas as faixas etárias, desde crianças à adultos, a programação é realizada pela equipe de arte-educadores da Caixa junto com o projeto Gente Arteira.

Serão 25 oficinas que abordam as variadas áreas de interesse, como a dança com bebês à permacultura; o desenho de moda ao documentário poético, também tem a criação de HQs e Mangás e muitas outras atividades. Todas as oficinas são realizadas na sede da Caixa Cultural Curitiba ou têm início a partir desse local, na Rua Conselheiro Laurindo, 280.

A maioria das inscrições precisam ser realizadas por e-mail dentro de um período determinado, mas há inscrições que podem ser feita no local, por ordem de chegada. A maioria oferece 15, 20 ou 25 vagas. Com exceção, a palestra "O Croqui de moda como Linguagem e Estilo", realizada por Paulo Meirelles, que oferece 50 vagas e a oficina "Tudo o que você queria saber para se tornar um youtuber" ministrada por Jâmerson Pinheiro, oferece 120 vagas e será no Teatro da Caixa, pois é um tema que atrai cada vez mas os adolescentes, jovens e adultos.

Programação das oficinas

Oficina: Ciranda – Dança com Bebês

Objetivo: reunir pais e mães para criar momentos de troca de experiências, de fala e de escuta. Busca também proporcionar a ampliação dos vínculos de afeto entre bebês e seus pais. Assim, as famílias se exercitam, aprendem novos ritmos, se divertem e relaxam. Ministrada por Fernanda Viganó.

Data: 17 de janeiro de 2018 (quarta).

Horário: Das 14h às 15h45 e das 16h às 17h45 (duas sessões).

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: Mães, pais e cuidadores com bebês (a partir de 40 dias).

Vagas: 25 vagas por sessão.

Oficina: Iniciação ao Teatro de Bonecos

Orientada: pelo bonequeiro Renato Perré que possui mais de três décadas de experiência nessa atividade. Ele vai ensinar maneiras de construção de bonecos de luva (fantoche) e vareta, além de técnicas de interpretação e animação de personagens.

Data: 17 e 18 de janeiro de 2018 (quarta e quinta).

Horário: Das 18h30 às 21h30.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 16 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Oficina: Desenho de HQ

Os participantes aprenderão sobre o processo prático de criação de personagens para histórias em quadrinhos (HQs), a partir de técnicas de desenho anatômico para rosto e corpo, noções sobre roteiro, construção de página e storyboard, além de técnicas de finalização. Ministrada por Ernani Cristino dos Santos.

Data: 18 de janeiro de 2018 (quinta).

Horário: Das 14h às 18h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 8 anos

Vagas: 20

Oficina de Permacultura – Espiral de Saberes

Trata-se de uma metodologia sustentável para o desenvolvimento de assentamentos humanos que utiliza recursos naturais para suprir as necessidades básicas, sem degradar o ambiente. Além de conhecer conceitos básicos de educação socioambiental, os participantes criarão jardineiras móveis com pallets para plantio de temperos e plantas alimentícias não convencionais. Também vão conhecer o Espaço Mayde, em Colombo (PR), feito com construções ecológicas. Ministrada por Gabrielle Pilatti e Luiz Correia.

Data: 19 de janeiro de 2018 (sexta).

Horário: Das 10h às 13h; e das 14h às 18h.

Local: Sala de Oficinas, com visita de campo à cidade de Colombo (PR).

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 18 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 25

Oficina: Faces sobre Faces – Teoria e Prática na Criação de Máscaras

Apresenta uma breve história das máscaras ao redor do mundo, analisando suas funções, traços e volumes e culminando na produção prática de uma máscara. Sua confecção será realizada em dois encontros, proporcionando a secagem e finalização do objeto, além de um breve estudo sobre a expressão facial no teatro e uso das máscaras nele. Ministrada por Bruno Wozniack.

Data: Nos dias 19 e 26 de janeiro (sextas).

Horário: Das 18h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 18 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Oficina: Trajetos Mediados

Promove um olhar ampliado acerca da exposição em cartaz na Caixa, realizando conexões entre esta e a programação artística ofertada por outras instituições culturais da região central da cidade. Mediado por Bruno Ferreira.

Data: 20 de janeiro de 2018 (sábado).

Horário: Das 14h às 18h.

Local: Galeria do Mezanino e espaços culturais da cidade.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 10 e 19 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Oficina de Dedoches

Crianças e adultos são convidados a elaborar diferentes bonecos dedoches, que são fantoches de papel utilizados para se brincar com os dedos. Com a orientação de Bruno Ferreira e Karina Melo.

Data: 21 de janeiro de 2018 (domingo).

Horário: Das 14h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 2 anos

Vagas: 20

Oficina: Entre Kokedamas e Haikais – Para Crianças

O Kokedama é uma arte contemplativa japonesa fundamentada na técnica ancestral do Bonsai. Caracteriza-se pela simplicidade, tanto em termos de elaboração como de manutenção. Ministrada por Cláudia Unti que se propõe a criar uma experiência de contato direto com a natureza.

Data: 23 de janeiro de 2018 (terça).

Horário: Das 14h às 15h30; e das 16h às 17h30.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 20

Oficina: Entre Kokedamas e Haikais - Para jovens

Ministrada por Cláudia Unti.

Data: 23 de janeiro de 2018 (terça).

Horário: Das 18h às 21h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 22 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Oficina: Trajetos Mediados – Para Crianças

Promove visita para o público infantil orientada pelo mediador cultural Bruno Ferreira. Serão visitadas diferentes instituições que oferecem programação artística na região central da cidade, traçando coletivamente, e de forma lúdica, um paralelo entre o espaço da Caixa com o circuito cultural da cidade.

Data: 24 de janeiro de 2018 (quarta).

Horário: Das 14h às 18h.

Local: Galeria do Mezanino e espaços culturais da cidade.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 20

Palestra: O Croqui de Moda como Linguagem e Estilo

O palestrante Paulo Meirelles abordará o desenho de moda, apresentando diferentes ilustradores, seus estilos, personalidades, particularidades no traço e o uso que fazem das técnicas de desenho, bem como sua representatividade no mercado da moda.

Data: 24 de janeiro de 2018 (quarta).

Horário: Das 18h30 às 21h30.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 23 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 50

Oficina: Animação Stop Motion com Massinha

O público infanto-juvenil irá criar um personagem com massinha de modelar que será animado, em stop motion, a partir de um roteiro também autoral. Ministrada por Felipe Jansen e Felipe Zanella.

Data: 25 de janeiro de 2018 (quinta).

Horário: Das 14h às 19h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 24 de janeiro.

Classificação: 12 anos

Vagas: 15

Oficina: Encadernação Artesanal com Costura Copta

Apresenta noções básicas sobre as técnicas de costura manual. Os participantes vão confeccionar um sketchbook utilizando a costura copta, técnica de costura aparente na qual não se utiliza cola. Ministrada por Karina Mello.

Data: 25 de janeiro de 2018 (quinta).

Horário: Das 18h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 17 e 24 de janeiro.

Classificação: 14 anos

Vagas: 15 pessoas

Oficina: Desenho de Mangá

Os quadrinhos japoneses trazem histórias vibrantes e um padrão estético muito peculiar. O Mangá rompeu fronteiras e, hoje, está no cinema e nas animações, nos jogos digitais e na publicidade. Nessa oficina, ministrada por Lucas Fontoura, os participantes aprenderão sobre a origem, os gêneros e a evolução do Mangá. Além disso, vão criar seus próprios personagens usando técnicas de desenho de rosto em diferentes estilos, desenho de corpo, estilização e finalização a nanquim.

Data: 26 de janeiro de 2018 (sexta).

Horário: Das 14h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 8 anos

Vagas: 25

Oficina: Tudo o que você queria saber para se tornar um Youtuber

O Youtube, maior plataforma de vídeos, se tornou uma ferramenta poderosa na criação de conteúdo digital, gerando oportunidades de crescimento que aumentam a cada dia. Segundo a revista Exame, em 2016 o tempo de visualização no Youtube cresceu 70% no Brasil e atingiu 82 milhões de brasileiros. Nessa oficina, que será ministrada por Jâmerson Pinheiro, os participantes aprenderão os primeiros passos para a criação de um canal no Youtube e de técnicas de criação de conteúdo.

Data: 27 e 28 de janeiro de 2018 (sábado e domingo).

Horário: Das 14h às 16h.

Local: Teatro da CAIXA.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 12 anos

Vagas: 120

Oficina: Dançar o Traço

É um espaço para que a criança vivencie novas maneiras de desenhar, explorando o desenho como uma das formas de registro em tempo real da dança sendo produzida. Um caminho para causar afetos e aflorar o sensível nas crianças, a partir de uma dança não formatada e um desenhar não figurativo. Ministrada por Anita Gallardo.

Data: 30 de janeiro de 2018 (terça).

Horário: Às14h, 15h, 16h e 17h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 6 a 10 anos

Vagas: 15 pessoas por sessão, sendo quatro sessões.

Oficina: Encadernação Artesanal em Brochura

Ministrada por Karina Mello, a oficina propõe noções básicas sobre as técnicas de costura manual através da confecção de um sketchbook, utilizando a costura tradicional de livros.

Data: 30 de janeiro de 2018 (terça).

Horário: Das 14h às 20h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 e 29 de janeiro.

Classificação: 14 anos

Vagas: 20

Oficina: Costura na Arte – Para Crianças

Na arte contemporânea, diversos artistas utilizam o tecido como matéria-prima e a costura como técnica para a confecção de suas obras. Longe do âmbito da arte, costurar foi, por muito tempo, uma atividade artesanal, com potencial para reunir pessoas e criar espaços para conversa. Nessa oficina ministrada por Ariane Azambuja Salgado, meninos e meninas, acompanhados de adultos, aprenderão sobre arte contemporânea e exercitarão pontos básicos de costura à mão. Ao final, os participantes vão costurar uma peça inspirada nos artistas estudados.

Data: 31 de janeiro de 2018 (quarta).

Horário: Das 14h às 16h; e das 16h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 6 a 12 anos

Vagas: 20 pessoas por sessão, sendo duas sessões.

Oficina: Desenho de Moda

Ministrada por Paulo Meireles, a oficina propõe uma introdução ao método de desenho de moda. Os participantes poderão testar suas habilidades, conhecer e compreender melhor a técnica do desenho básico de croquis de moda.

Data: 31 de janeiro de 2018 (quarta).

Horário: Das 19h às 22h.

Local: Sala de Oficinas

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 e 30 de janeiro.

Classificação: 16 anos

Vagas: 20

Oficina: Bonecos Colecionáveis

Leva os participantes ao mundo dos personagens de desenhos, séries, animes etc., produzindo bonecos colecionáveis também chamados de action figures. Serão realizados exercícios de anatomia para o aprendizado sobre modelagem, seguido de um esboço do personagem escolhido e sua modelagem. Conduzida por Bruno Wozniack.

Data: 01 de fevereiro de 2018 (quinta).

Horário: Das 14h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 12 anos

Vagas: 20

Oficina: Adote um Caixote

Os participantes aprenderão sobre a arte de ressignificar objetos abandonados, trabalhando a madeira, lixando, serrando, pintando e restaurando, dando a um velho caixote um novo começo e aprendendo, no processo, a repensar o consumo e a treinar seu próprio olhar. Ministrada pela arte-educadora e artesã Michelli Reblin Bach, da Mamãe Retrô.

Data: 01 de fevereiro de 2018 (quinta).

Horário: Das 18h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 e 31 de janeiro.

Classificação: 15 anos

Vagas: 15

Oficina: Maquiagem de Papel

Convida o participante a construir outra persona em seu rosto a partir da diversidade de materiais de papelaria e outros não convencionais, explorando suas possibilidades e ultrapassando a própria fisionomia. Ministrada por Bruno Ferreira e Felipe Jansen.

Data: 02 de fevereiro de 2018 (sexta).

Horário: das 14h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 15

Oficina: Documentário Poético – Entre o Filme e a Realidade

Ministrada por Ana Lesnovski, a oficina apresenta a forma poética do documentário como estilo e instrumento de expressão que molda a visão de uma determinada realidade. Além disso, situa as possibilidades poéticas dentro do documentarismo, em relação às diferentes formas expressivas do documentário ao longo da história e, também, na atualidade.

Data: 02 de fevereiro de 2018 (sexta).

Horário: Das 19h às 22h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 de janeiro e 01 de fevereiro.

Classificação: 15 anos

Vagas: 20

Oficina: Maquiagem Drag

Permitindo a caracterização e transfiguração do indivíduo em outro ser, a maquiagem, além de seu caráter cosmético, desponta como uma ferramenta de autoexpressão. Neste workshop, ministrado por Edson Moraes, serão ensinadas dicas básicas da maquiagem drag queen e caracterização, a fim de que cada participante materialize sua drag persona.

Data: 03 de fevereiro de 2018 (sábado).

Horário: Das 14h às 18h.

Local: Sala de Oficinas.

Inscrições: Pelo e-mail gentearteira.pr@caixa.gov.br, entre 24 de janeiro e 02 de fevereiro.

Classificação: 18 anos

Vagas: 20

Oficina: Jogos de Arte

Construir os próprios brinquedos é uma atividade que traz a brincadeira para antes de seu início propriamente dito. Isso pode ser ainda mais interessante quando os brinquedos são inspirados em obras de arte. Nessa oficina, ministrada por Ariane Azambuja Salgado, crianças e adultos construirão juntos alguns jogos utilizando imagens de obras de arte e poderão levar os objetos criados para casa.

Data: 04 de fevereiro de 2018 (domingo).

Horário: Das 14h às 16h; e das 16h às 18h.

Local: Galeria do Térreo.

Inscrições: Conforme ordem de chegada.

Classificação: 5 anos

Vagas: 20 pessoas por sessão.