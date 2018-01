Queda de barreira provoca quase de 30 km de filas na Régis no Vale do Ribeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas enfrentam 28 km de lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu (Vale do Ribeira), na manhã desta segunda-feira (8), devido a uma queda de barreira. A chuva que atingiu a região provocou o deslizamento de terra e rochas no km 403 da rodovia, na manhã de domingo (7). Não houve feridos. Por conta disso, parte da pista no sentido São Paulo foi interditada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi realizada a primeira detonação da rocha, na noite de domingo, e outra na manhã desta segunda. Em seguida, começou o trabalho de limpeza do local. Além do bloqueio, que acontece de forma intermitente, também chove em pontos alternados da rodovia. Assim, a concessionária recomenda ao motorista que redobre a atenção e reduza a velocidade.