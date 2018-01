Um homem morre em confronto com a Polícia Militar no Bairro Alto

Um homem morreu em confronto com equipe da Polícia Militar nesta manhã de segunda-feira, 8, na rua Dante Angelote, no Bairro Alto. Segundo as informações da Rede News 24 Horas, a equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar, em perseguição a um veículo HRV, com aviso de furto, terminou em com o carro batendo com um muro na Rua Dante Angelote, 245.

