Acusado de ataque a ônibus do Dortmund diz que não teve intenção de matar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preso acusado de tentativa de homicídio por ter atacado a bombas o ônibus do Borussia Dortmund em abril, quando o time alemão estava a caminho de uma partida contra o Monaco, pela Liga dos Campeões, da Europa, Sergej W. admitiu as intenções em julgamento nesta segunda-feira (8) e disse que não tinha intenções de matar. "Lamento o meu comportamento", disse o agressor.

A acusação diz que o objetivo de Sergej W. era matar o máximo de jogadores possíveis para reduzir o preço das ações do Borussia, na qual ele havia especulado para baixo. O autor dos ataques de abril planejava ganhar dinheiro com a especulação no mercado de ações e buscava alvos para atacar para, então, dirigir a suspeita a terroristas islâmicos.

Sergej também já havia pesquisado na internet empresas que operam teleféricos na Alemanha e seus preços de ações durante a organização de um possível novo atentado. Em abril, três explosivos foram detonados ao lado do ônibus do Borussia e feriram o zagueiro Marc Bartra e um policial. Segundo os investigadores, não houve mais vítimas porque um erro na instalação das bombas impediu maior efeito. A ideia de Sergej com o crime era ganhar dinheiro com a queda no preço das ações do clube alemão