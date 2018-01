Veja aqui as principais dúvidas sobre a febre amarela

- O vírus é transmitido por macacos?

Não.O vírus é transmitido por um tipo de mosquito presente em áreas de mata. O inseto infecta tanto humanos quanto macacos

- O Brasil tem casos de febre amarela urbana?

Não. Desde 1942, o país só tem ocorrências da variação silvestre do vírus

- Como se prevenir?

A vacinação é a principal medida de prevenção

- Quem deve se vacinar?

Quem se dirige a regiões de mata dentro das áreas de risco. O mapa pode ser consultado em saude.gov.br/febreamarela

- Não moro nesses locais nem vou viajar a áreas de risco. Devo me imunizar?

Não, inclusive porque a vacina tem risco de efeitos adversos –embora raros, alguns deles são graves

- Onde a vacina está disponível?

Na rede pública, pode ser encontrada em unidades básicas de saúde. Na particular está disponível por cerca de R$ 250

- Quantas doses da vacina é preciso tomar? Uma, segundo recomendação do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial de Saúde)

- Até abril do ano passado, o ministério recomendava tomar uma segunda dose dez anos após a primeira. Quem foi vacinado antes da mudança de recomendação precisa tomar a segunda dose?

Não. A vacina atual é exatamente a mesma de antes. A única mudança é que o ministério passou a aceitar o entendimento anterior da OMS de que apenas uma dose é suficiente.

- Quem não pode tomar a vacina?

Gestantes, bebês com menos de 6 meses (e mulheres que amamentam crianças até essa idade), alérgicos a ovo e pessoas imunodeprimidas em razão de doença ou tratamento. No caso de pessoas com doenças autoimunes ou mais de 60 anos, a vacinação deve ser analisada por um médico

- Tenho indicação para vacina, mas mas perdi meu cartão de vacinação e não sei se tomei a dose. O que fazer?

Procure o serviço de saúde que costuma frequentar e tente resgatar seu histórico. Caso não seja possível, a recomendação é fazer a vacinação normalmente

- Após a infecção pelo vírus, em quanto tempo a doença se manifesta? Os sintomas iniciais aparecem de três a seis dias depois - Quais são os sintomas?

Inicialmente, febre, calafrios, dores no corpo, náuseas e vômitos. A maioria das pessoas melhora após os sintomas iniciais, mas cerca de 15% desenvolvem sintomas mais graves, como hemorragia, que podem levar à morte PREVENÇÃO Vacinação - Crianças: a partir dos 9 meses (6 meses em áreas de risco)

- Adultos não vacinados: uma dose Para evitar picadas

- Repelente (evitar os que também têm protetor solar)

- Aplicar o protetor antes do repelente

- Não usar repelentes em crianças com menos de 2 meses

- Evitar perfume em áreas de mata

- Roupas compridas e claras (ou com permetrina)

- Mosqueteiros e telas Controle do mosquito

- Evitar água parada e tomar os mesmos cuidados da dengue, porque há risco de a doença ser contraída pelo Aedes aegypti (o que não acontece no Brasil desde 1942) Distância de áreas de risco

- Evitar áreas de mata com registros da doença; caso vá viajar a esses locais, tome a vacina ao menos dez dias antes TRATAMENTO

- É apenas sintomático, com antitérmicos e analgésicos (anti-inflamatórios e salicilatos como AAS não devem ser usados)

- Hospitalização quando necessário, com reposição de líquidos e perdas sanguíneas

- Uso de tela, por exemplo, para evitar o contato do doente com mosquitos