Programação de terça

GLOBO 12h47 Globo Esporte GAZETA 18h03 Gazeta Esportiva BAND 11h00 Jogo Aberto 13h00 Os Donos da Bola 00h55 Que Fim Levou? ESPN BRASIL 05h00 Copa São Paulo de Futebol Junior: Taubaté x Palmeiras 07h00 Linha de Passe: Mesa-redonda 09h00 ESPN Agora - Ao Vivo 10h00 Bate Bola Bom Dia - Ao Vivo 11h55 Sportscenter: 1ª Edição - Ao Vivo 12h55 Bate Bola Debate - Ao Vivo 15h30 ESPN Agora - Ao Vivo 17h00 Futebol no Mundo - Ao Vivo 17h40 Copa da Liga Inglesa: Semifinal: Manchester City x Bristol City - Ao Vivo 19h40 Bate Bola Na Veia - Ao Vivo 21h30 Bola da Vez: Jô Soares - Ao Vivo 23h30 Sportscenter: 3ª Edição - Ao Vivo SPORTV 06h00 Copa SP de Futebol Jr - Palmeiras x Moto Club-ma 07h00 Copa SP de Futebol Jr - Vasco x Espírito Santo 08h00 Copa SP de Futebol Jr - Flamengo x Aimoré-RS 09h00 Copa SP de Futebol Jr - Corinthians x Pinheiro-MA 10h00 Redação SporTV - Ao Vivo 12h00 É Gol!!! - Ao Vivo 13h00 Seleção SporTV - Ao Vivo 15h50 Copa SP de Futebol Jr - Água Santa x Vasco - Ao Vivo 17h55 Copa SP de Futebol Jr - União-SP x Grêmio - Ao Vivo 19h55 Copa SP de Futebol Jr - Taubaté x Palmeiras - Ao Vivo 22h00 Bem, Amigos! - Ao Vivo FOX SPORTS 07h00 Central Fox 07h30 Boa Noite Fox 09h00 Bom Dia Fox - Ao Vivo 12h00 Central Fox - Ao Vivo 12h45 Fox Sports Rádio - Ao Vivo 15h30 Boa Tarde Fox - Ao Vivo 17h30 Expediente Futebol - Ao Vivo 20h00 Central Fox - Ao Vivo 21h00 Especial Copa da França - Ao Vivo 21h30 #foxsports - Ao Vivo 22h30 Central Fox - Ao Vivo 23h30 Show do Campeonato Espanhol ESPORTE INTERATIVO 06h00 Celtic x PSG 07h45 EI Games 08h45 Liga Retro: Inter de Milão x Porto 10h30 Liga Espetacular 12h00 Gol de Ouro 12h15 Barcelona x Levante - Campeonato Espanhol 14h00 Mundo da Bola 14h30 Melhor Futebol do Mundo - Ao Vivo 15h30 + 90 - Ao Vivo 17h00 Conexão EI - Ao Vivo 19h00 Caderno de Esportes - Ao Vivo 20h00 Fanáticos - Ao Vivo 21h00 Jogando em Casa - Ao Vivo 22h30 Noite dos Craques