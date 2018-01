Sol deve aparecer a partir desta quarta para curitibanos

Segunda semana do ano e Curitiba já iníciou com tempo fechado. Curitibanos que acordaram cedo nesta segunda-feira (8) perceberam um céu nublado e vento que, apesar de, não ser muito forte, já é o suficiente exigir a presença de um casaquinho. Durante a tarde, a previsão é de chuviscos ocasionais, com temperaturas entre 22°C e 15°C.

O sol volta a aparecer em Curitiba a partir de quarta-feira, mas ainda com possibilidades de chuvas e trovoadas, segundo a Simepar. A máxima pode chegar a 29°C, com mínimas de 16°C durante toda a semana.

As pancadas isoladas de chuva no Paraná são decorrentes da frente fria que se desloca pelo Oceano e que já está no Sudeste do País. Segundo a Simepar, entre a região de Curitiba e as praias, o céu fica mais encoberto, com chuviscos ocasionais e as temperaturas ficam amenas ao longo do dia.