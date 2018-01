Grupo Oriente abre programação de shows do Wood's

(foto: Divulgação)

Apostando em uma programação voltada ao melhor da música brasileira, a Wood’s Curitiba dá início a temporada de shows nacionais com a apresentação do grupo Oriente. Donos do hit “Linda, louca e mimada”, o quarteto carioca sobe ao palco da conceituada casa de entretenimento no próximo dia 10 de janeiro.

Formado pelos MCs Chino e Nissin, o beatbox Geninho e o violinista clássico Nobru, o grupo foi formado em 2009, em Niterói (RJ), quando os integrantes participavam de batalhas de rima realizadas na cidade. O primeiro álbum foi gravado de forma independente, em 2011. Intitulado “Desorientado”, o trabalho abriu espaço para a Oriente no cenário musical carioca com o sucesso “O vagabundo e a dama”. Em Setembro de 2017, o grupo lançou o álbum “Yin Yang” e conquistou inúmeros fãs em todo o país com canções como “Essa eu fiz pra você” e “Fugir com o Sol”. Com uma sonoridade única e rimas marcantes, o Oriente acumula 1 milhão de inscritos no canal do Youtube e mais de 900 mil ouvintes mensais no Spotfy.

Atualmente, em turnê pelo Brasil para divulgar as canções do último trabalho, o Oriente tem garantido seu nome entre os mais populares do gênero. Para a apresentação na Wood’s Curitiba, o quarteto promete envolver o público com um repertório especial, composto por canções que fazem parte da história do grupo, além de grandes hits do momento.

O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20 com nome na lista bônus https://www.clubewoods.com.br/curitiba. Mais informações e reservas pelo telefone (41) 3087-9050 – Whats app (41) 9574-0405, no site www.woodsbar.com.br ou na página oficial da Wood’s Curitiba no Facebook.