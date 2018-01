Mina é esperado em Barcelona nesta terça, diz imprensa catalã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jornais catalães "Sport" e "Mundo Deportivo" publicaram nas últimas horas que o zagueiro Yerri Mina se desligará do Palmeiras nesta segunda-feira (8) e já é esperado na Espanha para se apresentar como reforço do Barcelona na terça-feira.

O clube espanhol mantinha, desde o acerto do colombiano com o Palmeiras, uma preferência pela compra. Na metade de 2017, o diretor de futebol Alexandre Mattos viajou à Espanha e acertou que o direito só seria exercido pelo Barcelona em junho de 2018, mediante ao pagamento de 9 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Porém, com a possibilidade de perder Javier Mascherano para o futebol chinês e a lesão de Umtiti, o clube abriu negociação com o Palmeiras para antecipar a contratação. O time brasileiro queria 13 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), mas segundo a imprensa catalã o acordo foi fechado em 12 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). À espera do acerto, Mina já não vem treinando com o elenco do Palmeiras desde sábado à espera de uma definição sobre a ida ao Barcelona. A diretoria alviverde deve se pronunciar sobre a situação do zagueiro colombiano ainda nesta segunda-feira.