Curitiba terá o 1º Carnaval Nerd do País

(foto: Divulgação)

A fim de inserir a cultura pop nas tradicionais comemorações de Carnaval e suprir a necessidade deste público seleto, a empresa Familia Festas e Eventos (Shinobi Spirit, K-Pop Spirit, entre outros), em parceria com a empresa Espaço Torres, realizarão no dia 12 de fevereiro mais um evento, um sonho de fã para fã: o Carnaval Nerd. O Carnaval Nerd é um projeto que une o tradicional Carnaval Brasileiro e a Cultura Pop (Nerd/Geek/Otaku/KPopper) em um só lugar, com muita música e diversão para toda a família.

Em um dos feriados mais populares do Brasil, ano após ano os amantes da cultura pop foram deixados de lado. Além das comemorações tradicionais não agradarem este tipo de público, nunca houve espaço para este nicho. Rogerio Ramos, que há mais de 10 anos organiza eventos de Cultura Pop, é o idealizador do evento. “O carnaval nerd é um sonho antigo, não tinha previsão de quando conseguiria tirá-lo do papel, mas com ajuda dos nossos parceiros, finalmente ele poderá ver o céu de Curitiba”, diz Ramos.

Ele também é o organizador de um dos eventos mais populares no Paraná, o Shinobi Spirit. O Shinobi Spirit, que está em sua 21ª edição, acontece semestralmente em Curitiba, e abrange todas as vertentes da cultura pop, oferecendo atividades para cosplayers, nerds, geeks, otakus, kpoppers, gamers, fãs de RPG, e outros.

Os eventos contam com o apoio do Espaço Torres, Copel Telecom, Rádio Jovem Pan, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Funtopia, Octopus, One Game Informática, Checkpoint VR, Acme Caricaturas, Beto Calegari Corporation, Meruru e Túnel do Rock.

Saiba mais sobre o Carnaval Nerd: https://www.facebook.com/carnavalnerd/

Serviço: Carnaval Nerd Curitiba

Data: 12 de Fevereiro

Horário: 14 às 20 horas

Local: Espaço Torres Endereço: Rua Pergentina Silva Soares, número 159, Jardim Botânico, Curitiba – PR

Ingressos: https://ticketbrasil.com.br/festa/5682-carnavalnerd-curitiba-pr/ Site: http://www.sscwb.com.br