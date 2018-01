ARTE - Entenda o pagamento de PIS/Pasep

QUEM PODE? Tem direito ao saque quem trabalhou formalmente até 4 de outubro de 1988 e hoje atende a algum dos seguintes critérios: - Aposentadoria - Idade igual ou superior a 60 anos para homens e para mulheres - Falecimento (dependentes podem solicitar o saque da cota) - HIV-Aids (Lei 7.670/88) - Neoplasia maligna - Câncer (Lei 8.922/94) - Invalidez (com ou sem concessão de aposentadoria) - Reforma militar - Amparo Social (Lei 8.742/93): Amparo Assistencial a Portadores de Deficiência (espécie 87) e Amparo Social ao Idoso (espécie 88) - Reserva remunerada - For acometido de doenças ou afecções listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2998/2001 (titular ou um de seus dependentes) DATA DOS SAQUES A partir do dia 24 de janeiro ONDE SACAR Trabalhadores da iniciativa privada sacam os valores na Caixa Econômica Federal; servidores públicos, no Banco do Brasil COMO SACAR - No caso da Caixa, quem tem até R$ 1,5 mil a receber poderá retirar o valor com a Senha Cidadão nos terminais de autoatendimento. Entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil é necessário ter o Cartão do Cidadão e a senha. - Valores acima de R$ 3 mil só poderão ser retirados nas agências bancárias. Quem tem conta corrente, Caixa Fácil ou poupança na Caixa terá o valor depositado diretamente nas contas - O Banco do Brasil também depositará os valores diretamente na conta dos trabalhadores que já forem clientes do banco. Os demais precisarão fazer uma consulta do saldo e, em seguida, uma transferência bancária Para consultar seu saldo - Trabalhadores celetistas vinculados ao PIS devem buscar informações na Caixa - Servidores públicos vinculados ao Pasep devem buscar informações no Banco do Brasil