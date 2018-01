'Todos sabiam meu nome', comemora Thaciano em apresentação no Grêmio

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Thaciano esbanjou humildade na apresentação ao Grêmio. Emprestado pelo Boa Esporte por um ano, o jogador de 22 anos se animou com a recepção que teve de torcedores, funcionários e todos ligados ao clube gaúcho. "Quando cheguei fui muito bem recebido, todos sabiam meu nome. Passei na rua, todos sabiam meu nome, me conheciam. É muito legal. Agora é vestir a camisa, honrar a camisa, sei que a camisa gosta disso e vai abraçar, estou feliz, em um grupo vitorioso e quero dar meu melhor", explicou. Com passagens pelo Santos no time Sub-23 e o Porto-PE além do Boa Esporte, ele encara o Grêmio como grande oportunidade na carreira. "Fico feliz em vestir essa camisa, minha família também. Espero fazer uma grande história aqui no Grêmio", disse. "Eu sempre falo em trabalho e aqui vou buscar meu espaço. Quero mostrar meu futebol", completou. Com cláusula de compra prevista em contrato, dependerá do rendimento de Thaciano sua aquisição. O jogador já trabalha com os demais atletas do grupo e atuará durante o Gauchão.