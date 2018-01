No Barcelona, Coutinho revela conversa com Neymar e evita comparações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Barcelona, concedida nesta segunda-feira (8), Philippe Coutinho revelou que conversou com Neymar antes de fechar com o clube catalão. O meia, no entanto, fugiu de comparações com seu colega de seleção brasileira, que hoje defende as cores do Paris Saint-Germain. "Falei com ele. Me parabenizou ontem [domingo] quando soube. Me falou da cidade, dos companheiros, que tem um vestiário incrível. Isso já tinham me dito Paulinho e Luis Suárez. Espero ser muito feliz aqui", disse Coutinho. Quando perguntado se chega para fazer a torcida esquecer Neymar, o reforço do Barcelona decidiu fugir da comparação. "Somos jogadores diferentes. Neymar é um grande jogador, temos características diferentes. Venho para buscar meu espaço", afirmou. Além de dividir o campo com Neymar na seleção, Coutinho agora será companheiro de equipe de Lionel Messi. Durante a coletiva, o ex-Liverpool teceu elogios aos dois astros. "São dois grandes jogadores, não preciso falar isso. Jogo com o Neymar na seleção e somos amigos desde pequenos. Messi vou conhecer agora, é um grande jogador, estou muito contente em poder dizer que vou jogar ao seu lado, assim como os outros companheiros. São dois grandes jogadores e tenho a sorte de poder jogar com eles", declarou. Além disso, Coutinho vai reeditar a parceria com Luis Suárez, com quem jogou no Liverpool em 2013 e 2014. O meia afirmou que o uruguaio o ajudou a tomar a decisão de ir para o Barcelona. "Tivemos uma temporada muito boa, quase ganhamos o Campeonato Inglês. É um grande amigo, uma honra poder voltar a jogar com ele. Me ajudou, me escreveu muito, contava como era a cidade, o clube. Isso cada vez me dava mais vontade de vir", contou.