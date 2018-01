Incêndio no topo da Trump Tower, em NY, deixa feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de pequenas proporções atingiu um andar próximo ao topo da Trump Tower, em Manhattan nesta segunda-feira (8), deixando ao menos dois feridos, informou o Departamento de Bombeiros de Nova York. O incêndio elétrico começou por volta das 7h20 da manhã (10h20 em Brasília), e os bombeiros responderam quase que imediatamente. As chamas foram controladas rapidamente. Em um tuíte, o departamento informou que o fogo ocorreu no sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado do prédio.