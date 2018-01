Queda de barreira provoca pontos de lentidão na Régis no Vale do Ribeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas enfrentam longas filas de lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu (Vale do Ribeira), na manhã desta segunda-feira (8). Por volta das 12h40, já não havia mais interdições e o trânsito voltava a fluir normalmente. Segundo a concessionária responsável pela estrada, a chuva que atingiu a região provocou o deslizamento de terra e rochas no km 402 da rodovia, na manhã de domingo (7). Não houve feridos, mas a pista sentido São Paulo ficou parcialmente bloqueada. Pelo tamanho, uma das rochas teve que ser detonada –uma vez na noite de domingo e outra na manhã desta segunda–, o que provocou a interdição total da via em alguns momentos. Em seguida, foi realizado o trabalho de limpeza do local para a liberação que ocorreu às 9h50. Apesar de não haver mais bloqueios, a rodovia ainda tinha 13 km de lentidão na região de pedágio, no km 426, onde o trânsito ficou represado mais cedo. Além disso, também chove em pontos alternados da rodovia. Assim, a concessionária recomenda ao motorista que redobre a atenção e reduza a velocidade.