Radiohead processa Lana Del Rey por suposta plágio de 'Creep'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lana Del Rey confirmou neste domingo (7) que Radiohead a processou por considerar que uma de suas canções seria uma plágio de "Creep", um dos maiores sucessos da banda britânica. A cantora americana, de 32 anos, afirma não ter se inspirado no hit para compor "Get Free", a música que é analisada no processo e integra o álbum "Lust for Life". Del Rey confirmou a denúncia depois de que o tabloide britânico "The Sun" noticiou o embate. "É verdade sobre o processo", publicou a cantora nas redes sociais (https://twitter.com/LanaDelRey/status/950065789549166592). "Ainda que eu saiba que minha canção não tenha sido inspirada em 'Creep', Radiohead acha que foi e quer 100% [dos direitos] de autoria -eu ofereci até 40% ao longo dos últimos meses, mas eles só aceitarão 100%. Seus advogados estão sendo implacáveis, então vamos lidar com isso na Justiça". O site Consequence of Sound fez uma comparação entre as duas músicas, disponível em https://youtu.be/cUQ0aNuhR-s.