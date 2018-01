99 abre cadastro para 2 mil motoristas em Ponta Grossa

A 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, abriu o cadastro de motoristas 99POP - modalidade de carros particulares da empresa - na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A expectativa é gerar oportunidade de ampliação de renda para mais de 2 mil condutores, que devem estar aptos a dirigir pelo aplicativo até seu lançamento para passageiros, previsto para os próximos dias. Entre os benefícios para quem pretende dirigir pelo app da 99, estão a taxa de 19,99% - a menor do mercado (concorrência cobra até 25% por corrida) - e o pagamento do valor da corrida em até cinco minutos, além de diversos recursos de segurança para proteger tanto motoristas quanto passageiros.

"O app da 99 é o primeiro de mobilidade urbana a permitir que o condutor desabilite a opção de pagamento em dinheiro, o que aumenta a segurança em corridas”, afirma Marcel Bely, gerente regional de relações públicas da 99. "Além disso, temos sistemas que alertam os motoristas sobre regiões com grande número de incidentes e estamos formando comitês especiais para assegurar que a 99 ofereça sempre as melhores soluções aos usuários", detalha.

Além de Ponta Grossa, o serviço também irá abranger os municípios de Castro, Carambeí, Minguinho e Palmeira. “Estamos felizes por trazer a Ponta Grossa e região essa nova tecnologia que amplia o acesso da população ao transporte individual rápido, seguro, confortável e com o melhor preço entre os carros particulares", comemora Bely. “Já para os motoristas, é uma oportunidade de ampliar a renda”, completa.

Para realizar o cadastro, é necessário que o motorista inclua em sua CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada) e tenha um carro com data de fabricação a partir de 2008, com ar condicionado e quatro portas. Os interessados podem baixar o realizar o cadastro online no aplicativo 99POP - para motoristas, disponível na Google Play, para smartphones com sistema Android, e na App Store para iOS. Os documentos necessários são RG, CNH com EAR (Exerce Atividade Remunerada), certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) e comprovante de residência. O carro deve ter data de fabricação a partir de 2008, com ar condicionado e quatro portas.