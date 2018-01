‘Tendência é ficar até o fim’, diz Richa sobre mandato no governo

O governador Beto Richa (PSDB) indicou, em entrevista publicada ontem pelo jornal O Estado de São Paulo, que deve cumprir o mandato até o final, e não deixar o cargo em abril para disputar uma vaga no Senado. A declaração contraria previsão feita nas últimas semanas pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), que deu como certa a saída de Richa para candidatar-se ao Senado. Barros conta com a desincompatibilização de Richa para que sua esposa, a vice-governadora Cida Borghetti (PP), assumisse o governo e concorresse à reeleição com o apoio do atual governador.

“Eu ainda não sei. Porque o melhor momento do meu governo é agora. A casa está em ordem, fizemos todo o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, tem muito investimento acontecendo. Mas a minha tendência é continuar até o final do governo. Tenho pensado seriamente nessa hipótese”, afirmou o tucano.

Richa afirmou ainda que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), é o único capaz de vencer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República. “O Lula tem uma rejeição considerável. Numa eleição indo para o segundo turno conta-se mais a rejeição do que a intenção de votos. Entre os candidatos que se apresentam agora, o Alckmin é mais equilibrado, é o que oferece segurança ao eleitor brasileiro num momento de muita turbulência, oferece uma proposta segura, de uma pessoa equilibrada, experiente. Ninguém vai querer apostar numa aventura, num retrocesso, naquilo que fez muito mal para o País”, avaliou.