A Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com uma representação no último dia 4, pedindo que a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado abra um processo contra o apresentador Carlos Massa, o ‘Ratinho’ por declarações consideradas homofóbicas. A informação é da coluna de Monica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Cangaceiro

Na semana passada, o apresentador de TV e pai do pré-candidato ao governo do Paraná, deputado estadual Ratinho Júnior (PSD), publico vídeo nas redes sociais comentando as novelas da Rede Globo. “A Globo colocou veado até em filme de cangaceiro, naquele tempo não tinha veado, não. Vocês acham que tinham veado naquele tempo? É muito veado. É veado 6 horas da tarde, 8 da noite, 9 da noite, veado 10 da noite. É muito veado. Eu não sei o que tá acontecendo, não tem tanto veado assim. Ou tem? Será?”, comentou ele.

Brincadeira

Segundo a colunista da Folha de SP, a Defensoria considerou que o termo foi utilizado pejorativamente. Por isso, o órgão pediu que a secretaria aplique multa por discriminação homofóbica. O apresentador tentou voltar atrás, afirmando que “não quis ofender nenhum gay”, e que tudo não passaria de “uma brincadeira”. Para o defensor público Rodrigo Leal da Silva, a retratação “não exclui o caráter homofóbico da fala”.

Cardápio

O ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) almoçou ontem, em Curitiba, com o deputado federal e presidente do PTB do Paraná, Alex Canziani. Segundo o colunista Reinaldo Bessa, da Gazeta do Povo, testemunhas do encontro relataram que Fruet teria levantado a possibilidade de deixar o PDT do ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias, para se filiar ao PTB e concorrer a uma das vagas do Paraná no Senado nas eleições de outubro.

Censura

Integrante da força-tarefa da operação Lava Jato em Curitiba, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, reagiu ontem à determinação da Corregedoria do Ministério Público Federal, que recomendou que ele deixasse de se manifestar publicamente nas redes sociais sobre questões políticas. Em um texto no facebook, Santos Lima acusou o órgão de tentar censurá-lo e reproduziuuma série de normas legais que, segundo ele, lhe garantem o direito de se manifestar.

Campanha

“A recomendação também pretende impor censura às minhas manifestações, o que ofende ao direito de livre manifestação do pensamento previsto na Constituição”, afirmou o procurador. Santos Lima lembra ainda que “cada vez mais se vê campanhas públicas de acusados para denegrir investigações e acusações”. E que não caberia a ele “qualquer recuo”.

Seguidores

A página da Assembleia Legislativa no Facebook teve nos últimos dois anos um crescimento de 140% no número de seguidores e no acompanhamento das publicações realizadas. No Instagram, o crescimento de seguidores foi de 40% em 2017. Os dados são da Diretoria de Comunicação da Casa.

Audiência

Os dados apresentados nas transmissões ao vivo das sessões plenárias e da Comissão de Constituição e Justiça também impressionam. O alcance médio atinge quinze mil pessoas por transmissão.