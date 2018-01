Passos para ser bem sucedidos

Aqueles que desejam realizar os processos seletivos devem começar a se preparar logo. O primeiro passo, afirma Henrique Arns, é definir a área de concurso que se deseja. “Como a gama é grande, se ele sair atirando para todo lado acaba perdendo o foco”, afirma o diretor do curso Luiz Carlos. “Então ele deve procurar concursos com uma linha parecida, com disciplinas similares”, complementa. O segundo passo é verificar o conteúdo programático e definir a estratégia de estudo, que inclui, quando possível, o auxílio de um curso especializado