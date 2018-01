Prefeitura esclarece dúvidas sobre mudanças na saúde de Araucária

Em um encontro na tarde de ontem no Salão Nobre da Prefeitura de Araucária, o secretário de Saúde Carlos Alberto de Andrade recebeu representantes de conselhos locais de Saúde e coordenadores de unidades básicas (UBS). O objetivo principal do evento foi esclarecer as dúvidas dos presentes sobre a proposta de reestruturação da Saúde que está sendo debatida. Com as ações previstas, mais de 200 novos profissionais da área fortalecerão os trabalhos de prevenção nas 21 unidades básicas do município.

Mais de 30 pessoas participaram do encontro apresentando seus questionamentos e ouvindo o que a Prefeitura está propondo para solucionar o deficit de profissionais nas unidades básicas. Outros encontros já foram realizados para tratar do assunto e esclarecer a proposta com os segmentos envolvidos. Coordenadores das unidades relataram as dificuldades que têm enfrentado com a escassez de profissionais nos últimos anos e o impacto disso no atendimento à população.

Para Luis Carlos Rodrigues, representante dos funcionários no Conselho Municipal de Saúde de Araucária (Comusar), a reunião serviu para ampliar o que já sabia do assunto. “O fortalecimento da unidade básica é fundamental. Quando você melhora o atendimento nas unidades melhora também a UPA [que não fica sobrecarregada]”, comentou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), desde 2013 o quadro de profissionais da Saúde vem sofrendo baixas e a grande maioria não foi reposta. Hoje, o deficit de profissionais na Saúde é de 228 trabalhadores. Entre eles estão: médicos, enfermeiros, recepcionistas, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de Saúde. Com a reestruturação, a população passará a contar com mais profissionais de Saúde para atendimento nas unidades básicas. Algumas delas, conforme a proposta apresentada pela SMSA, poderão até estender seu horário de atendimento aos usuários.