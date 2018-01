Governo libera recursos para a instalação do Centro de Especialidades

O governador Beto Richa confirmou ontem o repasse de R$ 10 milhões para o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp), que reúne 27 municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O recurso é para equipamentos e custeio do novo Centro de Especialidades do Paraná que está sendo instalado em São José dos Pinhais, e deve iniciar os atendimentos no primeiro semestre deste ano.

Na mesma solenidade, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou R$ 3,4 milhões do governo federal para ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias nos municípios que compõem o consórcio.

O Governo do Estado vai destinar R$ 422 mil para a compra de equipamentos e mobiliários do Centro de Especialidades de São José dos Pinhais. Também serão repassados R$ 9,6 milhões – R$ 400 mil por mês para contribuir com a manutenção do espaço. O convênio foi firmado pela Secretaria de Estado da Saúde com o Comesp, que vai gerenciar a unidade, tem validade de dois anos e pode ser prorrogado.