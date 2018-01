Consulta de vagas remanescentes em creches tem início no dia 15 de janeiro

Os pais e responsáveis que ainda não fizeram cadastro em busca de uma vaga para crianças de 0 a 4 anos podem procurar a Secretaria Municipal de Educação (Semedi) de Paranaguá a partir do dia 15 de janeiro. De acordo com a diretora do Departamento de Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, Paula da Silva Inácio Pereira, foi realizado o cadastro de crianças entre zero e quatro anos e as matrículas ocorreram entre os meses de novembro e dezembro. “A partir do dia 15 retornaremos a realizar ligações para os cadastrados para preencher as vagas restantes”, observa Paula Pereira.

Em alguns casos, a Semedi tem dificuldade de entrar em contato com as famílias que realizaram o cadastro. “Ligamos para o número de pessoas mediante as vagas disponíveis, mas muitos não compareceram, ou o contato está inacessível. É importante que as pessoas nos passem telefones atualizados e compareçam para efetivar a matrícula quando solicitado”, orienta. As aulas na rede municipal começam no dia 19 de fevereiro.