Afastado da Globo, Caio Castro vai para a Rússia

O ator Caio Castro, que acabou afastado da Globo semanas após a novela ‘Novo Mundo’, —o contrato acabou e não foi renovado —resolveu tirar um ano sabático. E pretende viajar à Rússia, por terra, na companhia de seus amigos. Por essa razão, ele não executará nenhum trabalho na TV ao longo de 2018. A única exceção é o reality show ‘Are You Te One? Brasil’, que já está todo gravado e estreia na MTV em fevereiro. Segundo o ator, a ideia é sair do Rio de Janeiro em um motorhome e chegar à Rússia até junho, onde ele tentará assistir a alguns jogos da Copa do Mundo. No meio do caminho, tanto na ida quanto na volta, pretende visitar todos os países europeus.

Babado

Astro de ‘Game of Thrones’ briga em bar e acaba expulso

O ator Kit Harington, o Jon Snow da série ‘Game of Thrones’, foi expulso de um bar em Nova York após beber demais e começar a brigar com pessoas que estavam no local. Em vídeo obtido pelo site TMZ, Kit aparece alterado brigando com pessoas que estavam jogando bilhar. O ator começa a bater na mesa e tem que ser controlado por amigos que estavam com ele. Trôpego, ele não respeita o pedido para se retirar do local e então é levado para fora à força pelos seguranças do bar. No domingo, dia 7, o ator participou da cerimônia do Globo de Ouro como um dos apresentadores da premiação.

Apos discurso

Oprah pensa seriamente em concorrer à Presidência dos EUA

Depois de ser aplaudida de pé em um discurso de tom altamente político na cerimônia do Globo de Ouro, neste domingo (7), a ex-apresentadora de TV Oprah Winfrey virou o assunto do dia na imprensa americana ao virem a público informações de que ela pensa seriamente em concorrer à Presidência dos Estados Unidos em 2020. “Cabe ao povo decidir”, afirmou Stedman Graham, companheiro de Oprah, após o evento, sobre uma possível candidatura ao jornal “Los Angeles Times”. “Ela com certeza o faria”. Segundo a rede de notícias CNN, dois amigos de Oprah confirmaram que ela vem pensando seriamente na hipótese há vários meses, mas que não tomou nenhuma decisão a respeito. O nome de Oprah está na lista de potenciais presidenciáveis democratas para 2020 há alguns meses. Mas as especulações ganharam fôlego com o sucesso do discurso da apresentadora, que defendeu a ativista dos direitos civis Rosa Parks, a imprensa e o movimento #MeToo (eu também), que condena denúncias de assédio sexual nos Estados Unidos.

Universidade

Pabllo Vittar e Anitta ganham cover na TV em Portugal

As cantoras Anitta e Pabllo Vittar viraram tema de um cover na TV de Portugal. Dois artistas portugueses imitaram as brasileiras no clipe ‘Sua Cara’, parceria com o grupo de música eletrônica Major Lazer. “Esta loucura nasceu de um ultimato que me fizeram: ‘Vai fazer a Anitta!’. E eu disse ‘Tá’”, contou Sofia Ribeiro sobre o surgimento da ideia. Ela é uma atriz portuguesa que participou da competição A Tua Cara não me é Estranha, da emissora TVI.

Inglaterra

Morte de animais na TV causa polêmica

Um programa de televisão causou controvérsia no Reino Unido ao televisionar a morte de animais e dois grandes apresentadores do país foram arrastados para o centro da polêmica. No programa ‘The Island with Bear Grylls’, exibido no final de 2017, celebridades apareceram matando perus, porcos e crocodilos. A Peta (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, em português) condenou as cenas. O naturalista David Attenborough, nome mais influente de programas de conservação animal da Inglaterra, também se posicionou. Ele acusou Bear Grylls, apresentador do programa onde ocorreram as cenas, de “exibir a morte de animais apenas pelo entretenimento”. Bear é conhecido por seus programas nos quais sobrevive na natureza selvagem em situações adversas.

Níver do dia

Jimmy Page

músico inglês,

ex-guitarrista do Led Zeppelin

74 anos