Novo diretor, Mauro Corbellini toma posse em Itaipu

Corbellini e o ministro Fernando Coelho (foto: Julio Covello/Itaipu Binacional)

O engenheiro eletricista Mauro Corbellini tomou posse, ontem, como novo diretor técnico executivo de Itaipu, em cerimônia realizada na sede da binacional em Curitiba. A nomeação ocorreu no dia 27 de dezembro pelo presidente da República, Michel Temer, com Itaipu prestes a fechar 2017 com o melhor mês de todos os 33 anos e sete meses de operação.

A cerimônia contou com a participação de toda a diretoria de Itaipu, do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, do ministro da Saúde, Ricardo Barros, da vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, de familiares de Corbellini e outras autoridades.

“É com imenso prazer que retorno a atuar na região Oeste do Paraná”, afirmou o engenheiro, que já trabalhou em diversos projetos na região, desde a interligação dos sistemas brasileiro e paraguaio quando da construção da Ponte da Amizade e a implantação do sistema de comunicação por rádio VHF e UHF da Telepar.

Corbellini assume a área técnica da Itaipu com a responsabilidade de manter o alto desempenho da usina que, em 2016, estabeleceu uma nova marca mundial na produção de energia, com 103 milhões de Megawatts-hora gerados no ano. A hidrelétrica segue com a produção em alta. Depois de encerrar seu melhor dezembro, gerou nestes primeiros oito dias do ano 8% a mais do que no mesmo período no ano passado.

Binacional iniciou atualização tecnológica de U$$ 500 milhões

Mauro Corbellini terá pela frente o desafio de dar início ao processo de atualização tecnológica das unidades geradoras, com investimento de US$ 500 milhões, previsto para começar neste ano. Em seu discurso de posse, o engenheiro destacou outros projetos, como a reforma do Edifício da Produção, a atualização das pontes rolantes e pórticos (utilizados para a locomoção de equipamentos na usina) e a reforma do Canal da Piracema, obra que permite aos peixes migratórios transporem a barragem.

“O setor elétrico vem enfrentando enormes desafios. Vejo com importância nossa participação (da Itaipu) na construção de um setor elétrico mais dinâmico e aberto, no qual possamos garantir o retorno de grandes investimentos”, afirmou Corbellini.

O decreto de nomeação de Corbellini, com mandato válido até 16 de maio de 2022, também levou a assinatura do ministro Fernando Coelho Filho. Durante a cerimônia de posse, o ministro destacou que, desde o início do governo Temer, pela primeira vez, a diretoria e o conselho de Itaipu estão completos. Em sua fala, o ministro também enfatizou o bom momento vivido pelo setor, com a retomada de investimentos e boas perspectivas para este ano.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Luiz Fernando Vianna, já trabalhou com Corbellini na Copel e vinha acumulando a diretoria técnica da binacional desde março.