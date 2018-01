Curitiba vai receber 5 mil visitantes na inédita Smart City Expo 2018

Smart City será realizado pela primeira vez em uma cidade brasileira (foto: Daniel Castellano / SMCS)

Os cinco mil participantes do Smart City Expo Curitiba 2018, evento de cidades inteligentes que ocorre de 28 de fevereiro a 1º de março deste ano, poderão conhecer e vivenciar de perto todos os projetos que estão sendo desenvolvidos no Vale do Pinhão.

Palestras de representantes de startups da capital e propostas de revitalização dos bairros que fazem parte do projeto Vale do Pinhão serão algumas das atrações do espaço de 200 metros quadrados, uma espécie de praça central (Smart Plaza) no Expo Renault Barigui. O evento, que pela primeira vez ocorrerá em uma cidade brasileira, tem o apoio da Prefeitura de Curitiba.

O Smart City Expo foi criado pelo Fira Barcelona Internacional, um consórcio público espanhol formado pela Câmara de Comércio de Barcelona e pelo Governo da Catalunha, que elegeu a capital paranaense como cidade inteligente (“smart city”) e sede da edição brasileira.