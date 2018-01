UFPR divulga aprovados do vestibular na sexta

Banho de lama faz parte da recepção aos novos calouros da UFPR (foto: Franklin de Freitas)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga na próxima sexta-feira o resultado do Vestibular 2017/2018 da instituição. As Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis (PRAE), de Graduação (Prograd) e de Administração (PRA) da UFPR – em parceria com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), centros e diretórios acadêmicos e atléticas – promovem o tradicional banho de lama de recepção dos estudantes aprovados, no Campus Agrárias da UFPR (Rua dos Funcionários, 1.540, Cabral).

A comemoração inicia às 13 horas e contará com as presenças do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca; da vice-reitora, Graciela Inês Bolzón de Muniz; dos pró-reitores Eduardo Barra (Graduação) e Maria Rita de Assis César (Assuntos Estudantis); e do diretor do Núcleo de Concursos, Mauro Belli. O vestibular da UFPR teve provas em duas fases. A primeira no dia 29 de outubro e a segunda nos dias 26 e 27 de novembro.

Após a divulgação da lista de aprovados, às 14 horas, estará disponível a tradicional piscina de lama para os novos calouros e haverá a apresentação das bandas musicais Operários Dub e Astronauta Kamikaze, do músico Elian Woidello. Finalmente, haverá a apresentação das baterias das atléticas dos cursos. Durante todo o evento estarão disponíveis banheiros químicos e chuveiros, além de barracas com água, refrigerantes e comidas.

Não haverá estacionamento próprio e não será permitida a venda e/ou o consumo de bebidas alcoólicas no local.

Resultado do Enem sai no dia 19 de janeiro

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deve ser divulgado no dia 19 de janeiro. As provas aconteceram em novembro do ano passado. As notas do Enem são usadas por centenas de instituições para ingresso no ensino superior ou para complementar notas no vestibular. O ingresso em algumas universidades se dá pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições acontecem entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, no site do sistema. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas pelo Sisu 2018 239.601 vagas de graduação em 130 instituições. A seleção é feita por meio do cálculo da nota de corte que considera o número de vagas disponíveis e o total de inscritos em cada curso, de acordo com cada lista de concorrência.