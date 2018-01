Férias são tempo de colônia para crianças e cursos para os adultos

O Museu Oscar Niemeyer (MON) realiza a 10ª edição da Colônia de Férias. Serão duas semanas de atividades com programações diferentes a cada dia. A colônia acontece entre 23 e 26 de janeiro e 30 de janeiro a 2 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 14 horas às 17h30. As ações são destinadas para crianças de seis a 11 anos, com 60 vagas por dia.

Nesta edição o tema será a arte oriental da China, Japão e Coreia, com atividades inspiradas nas exposições da Bienal de Curitiba 2017. Haverá jogos e brincadeiras, dinâmicas interativas, show de mágica, contação de história, dança de K-Pop, oficinas artísticas, visitas mediadas e apresentações teatrais. A programação lúdica e divertida foi pensada para estimular a criatividade dos pequenos.

As inscrições começaram em 2 de janeiro, diretamente na bilheteria do MON. São 60 vagas por dia e o valor de participação é de R$ 50 por criança/dia. A bilheteria funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas.

Para adultos

Começaram ontem os cursos de férias do Museu da Gravura Cidade de Curitiba, com aulas até 2 de fevereiro. São ofertados os cursos de linoleogravura, litografia, serigrafia, desenho, ilustração e uma oficina teórico-prática sobre publicações e livros de artista.

Um dos cursos oferecidos é o de linoleogravura na técnica “Matriz Perdida”. A técnica foi desenvolvida por Picasso em 1958, devido às dificuldades que o artista enfrentou quando decidiu imprimir uma linoleogravura colorida com várias matrizes, uma para cada cor. Nesta técnica o artista imprime cada cor por sua vez e assim por diante, cavando a cada nova impressão.

Os cursos acontecem nos ateliês de gravura, no Solar do Barão (R. Carlos Cavalcanti, 533).