Ambulantes do litoral do Paraná vivem tempo da fartura

Ambulantes no Litoral precisam passar por capacitação das prefeituras para obter licença (foto: Franklin de Freitas)

Verão, sol, férias e praia cheia. Motivo de alegria para os milhares de turistas que invadem o litoral paranaense e também para os mais de 2 mil ambulantes de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Atendendo os veranistas no calcação, na areia das praias ou nas avenidas vendendo comidas, bebidas, artesanatos e outros produtos, eles aproveitam o movimento intenso para faturar durante a temporada de verão, fazendo uma espécie de ‘caixinha’ para o restante do ano.

Geraldo Aparecido Firmino, diretor do Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Matinhos, afirma que no município (a exemplo do que acontece com as cidades vizinhas) apenas moradores podem se inscrever junto à Prefeitura para obter a autorização para trabalhar como ambulante. “Abrimos para cadastro em agosto e fazemos a seleção em setembro. A partir de outubro os candidatos fizeram cursos de manipulação de alimentos, ganharam diplomas e já começaram a trabalhar”, explica.

De tão lucrativo que o negócio é, contudo, há quem chegue até a mudar de cidade para poder aproveitar o movimento de verão. É o caso do curitibano Orlando Fernandes, que há 10 anos mora em Guaratuba vendendo coco aos turistas durante a temporada. “Com fluxo bom, chego a tirar de R$ 18 a 20 mil durante o verão”, conta. “É um dinheiro que ajuda a gente a se manter no restante do ano, quando tem menos oferta de trabalho e o movimento turístico dá uma baixada”, complementa.

A exemplo dele, outras 850 pessoas se cadastraram junto a Prefeitura de Matinhos neste ano e estão trabalhando na temporada. Em Guaratuba são cerca de 300 ambulantes, enquanto Pontal do Paraná registrou 950. Numeros que fora da temporada chegam a cair em 90%, segundo Geraldo Firmino.