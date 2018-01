Carnaval de Guaratuba espera recorde

Guaratuba já prepara o seu Carnaval 2018. Na sexta-feira passada, no Casarão da Cultura, sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, aconteceu a reunião da organização do Carnaval 2018. A expectativa é que Carnaval Guaratuba 2018 supere o público dos anos anteriores.

O carnaval do ano passado reuniu cerca de 400 mil foliões nos três dias de festa na avenida 29 de Abril, segundo dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Esse número é ainda maior quando somado aos visitantes que não foram para os desfiles dos trios elétricos e curtiram o carnaval nas praias, nos clubes ou apenas em casa. A polícia militar rodoviária contabilizou na época que 100 mil carros saíram do município até a tarde da quarta-feira de cinzas. A tradicional Banda de Guaratuba foi a grande atração da segunda-feira de carnaval de 2017.

Participaram da reunião representantes do gabinete e as secretarias municipais da Cultura e do Turismo, Urbanismo, Bem Estar e Promoção Social, Segurança Pública, Saúde e Meio Ambiente. Foram discutidos pontos importantes do planejamento para o Carnaval, como segurança, limpeza, atendimento de saúde e fiscalização. Em breve a Prefeitura vai divulgar a programação completa da folia na cidade.