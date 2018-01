Livro polêmico sairá no Brasil em março

GUILHERME MAGALHÃES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O controverso livro com bastidores do governo do presidente Donald Trump será publicado no Brasil em março. "Fire and Fury" foi comprado pela Objetiva, selo do Grupo Companhia das Letras, na última quinta (4), um dia depois da divulgação de trechos da obra pelo jornal "The Guardian". A informação da compra foi divulgada nesta segunda (8) pelo jornal "O Globo". O título provisório em português é "Fogo e Fúria". O valor da aquisição não foi divulgado. Ainda nesta semana o livro deve ser colocado em pré-venda na internet. Para agilizar a tradução, a editora contratou cinco tradutores para verter a obra --que tem 336 páginas na edição americana-- para o português. Trump tentou impedir a publicação do livro nos EUA, onde foi lançado na sexta-feira (5), mas falhou, e a obra esgotou em questão de minutos. "Fire and Fury" retoma questionamentos sobre a sanidade mental do presidente e coloca em dúvida sua capacidade de exercer o cargo. No sábado (6), Trump rejeitou as acusações e disse ser um "gênio muito estável". A publicação levou o ex-estrategista-chefe de Trump, Steve Bannon, a pedir desculpas ao presidente depois de declarações polêmicas, entre elas a de que o encontro do filho de Trump com uma advogada russa durante a campanha de 2016 teria sido "antipatriótico".