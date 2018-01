Flamengo faz oferta ao Fluminense por Henrique Dourado, mas atacante prioriza Corinthians

DASSLER MARQUES E LÉO BURLÃ SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a situação de Paolo Guerrero ainda indefinida, o Flamengo fez uma oferta para tirar Henrique Dourado do Fluminense. Identificado com o clube tricolor, o camisa 9 disse "não" ao interesse rubro-negro e segue priorizando o Corinthians, que tem a preferência do jogador, ainda que a proposta do Flamengo seja mais vantajosa. Os tricolores também não demonstraram o menor interesse em perdeu seu artilheiro para o rival. As partes se reuniram para discutir o negócio, mas a conversa não caminhou. Dourado embarcará com a delegação do Fluminense para a Flórida Cup, torneio que também terá a presença dos paulistas. A exemplo de Henrique Dourado, o Corinthians também trata o negócio com o Fluminense como prioridade. Sem disposição para investir um salário acima do teto atual de R$ 450 mil mensais, a direção do clube entendeu que o centroavante é o alvo mais acessível no momento. Contratar um substituto para Jô se tornou urgência para o gerente de futebol Alessandro Nunes e o presidente Roberto de Andrade. Fontes próximas à direção do Corinthians asseguram que o clube está disposto a investir em torno de 2 milhões de euros (R$ 7,6 milhões) para adquirir o centroavante de 28 anos, co-artilheiro do último Brasileiro justamente ao lado de Jô. Desde a perda de seu principal jogador, o Corinthians manteve conversas com o estafe de Vagner Love, mas a exemplo do que havia ocorrido em sondagens por Fred e Leandro Damião, a parte financeira se tornou um elemento complicador.