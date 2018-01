Ponte na BR-116, entre Curitiba e Colombo, passa por reparação

Motoristas que trafegam entre Curitiba e Colombo pela BR-116 devem ficar atentos. Desde o dia 3 deste mês, a Concessionária Arteris Régis Bittencourt realiza obras de reparação na ponte sobre o Rio Atuba, bem na divisa entre os municípios. A obra tem previsão de terminar no dia 13 de fevereiro. Para isso, uma das faixas de rolamento fica bloqueada e o tráfego em meia pista durante esse período. A obra tem sinalização reforçada no local.

Com a restrição do local para as obras, pode haver a necessidade de bloquear três acessos locais para o Bairro Atuba e Alto Maracanã, sendo necessário que os usuários busquem rotas alternativas. A Autopista Régis Bittencourt disponibilizará todos os recursos necessários para minimizar o impacto da interferência no fluxo de veículos, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Deslizamento

Os motoristas enfrentaram entidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu (Vale do Ribeira), na manhã de ontem. A lentidão, que chegou a superar os 20 km de extensão, persistiu até o início da tarde. Segundo a concessionária responsável pela estrada, a chuva que atingiu a região provocou o deslizamento de terra e rochas no km 402 da rodovia, por volta das 8 horas de domingo. Uma grande rocha precisou ser detonada.