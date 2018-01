Sasha faz exames e fica à espera para ser anunciado como reforço do Santos

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Eduardo Sasha se apresentou ao Santos nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, para realizar exames médicos. O atleta foi emprestado pelo Internacional até o fim desta temporada com opção de compra definitiva após o término do vínculo. Sasha é considerado um reforço para atuar pelos lados do ataque e, por conta disso, o Santos ainda procura um novo centroavante no mercado do futebol para substituir Ricardo Oliveira, que acertou sua transferência para o Atlético-MG. Aos 25 anos, Sasha já havia sido procurado por Sport e Fluminense antes de acertar com o Santos. Jair Ventura, novo técnico do Santos, já havia indicado Eduardo Sasha antes. Foi no Botafogo, mas à época o time carioca não conseguiu concretizar a negociação e acabou frustrando os planos do treinador. Sasha já foi considerado salvação no Inter. Formado no clube, lançado em 2010, ele era o principal candidato a ser negociado em pelo menos duas temporadas – 2015 e 2016. Em ambas teve o rendimento afetado por lesões no tornozelo. No ano passado, voltou a jogar e ser titular durante campanha na Série B. O atacante do Internacional é o segundo reforço do Santos para a temporada 2018. Antes dele, o clube paulista havia fechado com o lateral esquerdo Romário, destaque do Ceará na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.