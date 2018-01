Núcleo de design oferece atividades gratuitas

O Núcleo de Design do Centro Europeu preparou uma programação especial dedicada a quem deseja aprender e produzir no período de férias. Durante o mês de janeiro, a instituição vai promover três semanas de atividades gratuitas voltadas ao universo do design, uma programação exclusiva composta por três workshops: Design de Interiores, Decoração de ambientes e Garden Design. Os cursos são destinados a profissionais atuantes ou amadores apaixonados pelas áreas de design, decoração e arquitetura

Os Workshops serão realizado na sede do Centro Europeu no Shopping Crystal (Comendador Araújo, 731 – piso L4), das 14h às 18h. As inscrições são gratuitas e limitadas, e podem ser realizadas pelo telefone (41) 3026-6669.