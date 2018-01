História Viva abre nova turma para contação de histórias

Contação de histórias: feitas por voluntários (foto: Divulgação)

Desde a sua fundação, em 2005, o Instituto História Viva já formou mais de 3 mil voluntários na arte de contar histórias. E para iniciar as atividades de 2018, nos dias 13 e 14 de janeiro, a ONG curitibana reabre o calendário de cursos com a oficina “A Arte de Contar Histórias”.

“Essa será a 35ª turma de voluntários de Curitiba. A oficina é um pré-requisito para quem deseja se tornar um voluntário do Instituto História Viva e também pode ser feita por educadores, cuidadores de idosos, pais, avós e interessados em geral”, afirma a gestora Roseli Bassi. Após a conclusão, os participantes interessados em se tornar voluntários da ONG serão convidados para o Ciclo de Palestras do Programa de Voluntariado.

As vagas para a oficina “A Arte de Contar Histórias”, em Curitiba, são limitadas. As inscrições podem ser feitas até 11 de janeiro de 2018. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail voluntario@historiaviva.org.br ou pelo WhatsApp 41 98865-4218.



Serviço

Oficina “A Arte de Contar Histórias” – 35ª turma de voluntários de Curitiba

Onde: Praça General Ozório, 225, Curitiba/PR

Quando: Sábado (13) e domingo (14). Sábado das 9h às 17h e domingo das 9h às 12h

Contribuição: R$ 150,00

Inscrições no site: www.historiaviva.org.br