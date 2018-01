Curitiba vive dias de friozinho em pleno verão

Curitiba teve dia de ‘invernico’, ontem: máxima nem chegou aos 20ºC (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba vive dias de temperaturas amenas desde o final de semana que passou. As temperaturas máximas não subiram tanto e, nesta segunda-feira (8), nem chegaram aos 20ºC. Esse ‘inve rnico’ deve durar mais um ou dois dias, pelo menos. A previsão é de temperaturas entre 16 e 22 graus nesta terça-feira (9) na Capital, e na quarta-feira (10) a máxima prevista fica na casa dos 21ºC.

O calor volta em Curitiba só no final de semana. Na sexta-feira os termômetros devem atingir 29ºC. Mas, se os dias mais quentes devem retornar, as chuvas com pancadas mais fortes e trovoadas também estão previstas a partir de hoje no Oeste e Noroeste do Paraná, com risco de temporais. Em Curitiba, a chuva mais forte pode chegar na quinta-feira, com possibilidade de grandes volumes. Até o domingo o volume pode passar dos 80 milímetros de chuva.

Central de ligação

Até o final de 2017, o telefone 199 da Defesa Civil tinha uma central única para todo o Paraná. Agora, as ligações são recebidas diretamente no Centro de Operações da Defesa Social (Cods) de Curitiba, com plantão 24 horas, todos os dias. “Desta forma, é possível dar ainda mais agilidade ao atendimento prestado em caso de emergências”, argumenta Marcelo Santos, coordenador de Projetos da Defesa Civil de Curitiba.

Em Curitiba, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil é o órgão responsável por atuar diretamente com os desastres, com ações desenvolvidas antes, durante e depois do registro das ocorrências. Neste período de verão, são comuns intensas pancadas de chuva, com vendavais e grande acúmulo de água, lembra a Defesa Civil.