MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Miranda foi apresentado como reforço do Grêmio para temporada 2018. Entre a expectativa de vestir a camisa azul, branca e preta mesmo com a forte concorrência de Geromel e Kannemann, o defensor cometeu uma gafe. Chamou o Grêmio de Inter, logo o tradicional rival. Mas tudo foi rapidamente contornado com sorrisos. Ele queria citar a defesa do Grêmio como uma das melhores do mundo. Mas errou o time logo em sua primeira resposta. "Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das melhores do mundo...", começou a resposta. Percebendo o equívoco, logo foi corrigido. "Mas estou preparado. Sei da responsabilidade que vai ser, mas procurarei durante os treinos o melhor desempenho para que o professor precisar", disse. Em seguida ele rebateu. "Vocês desculpem a minha falha", falou. "É que ele já está pensando no Gre-Nal", completou o vice de futebol Odorico Roman, em tom de brincadeira. "Eu via que o Grêmio apresentava um futebol de tirar o chapéu. Me fez com que tivesse esta vontade de vir. Foi muito bem visto lá fora", afirmou o defensor de 29 anos que estava na Áustria. Paulo Miranda assinou contrato por três temporadas e poderá atuar tanto na zaga quanto como lateral. Ele já treina com o elenco para o início do Gaúcho.